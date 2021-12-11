Siyah çiçek çeşitleri nelerdir?

Siyah çiçekler ise; Siyah lale, siyah gül, siyah hercai menekşe, siyah sümbül gibi siyah çiçekler hibrit olarak üretiliyor. Siyaha en yakın olan çiçek ise Türkiye’de yetişiyor.

Siyah çiçekler

Halfeti'nin gülü

Türkiye'nin en ünlü siyah çiçeği Halfeti’nin siyah gülü. Siyah rengini sadece bu bölgede gösteriyor. Başka bir bölgede yetiştirirseniz açan gülün rengi tıpkı Fransa’daki kara güller gibi koyu kırmızıya dönüşüyor. Gecenin kraliçesi lale, siyah çiçekli güzellerden. Aslında çok koyu kestane renginde olan çiçekler beyaz veya pembe laleler arasına ekilerek çarpıcı görünümler yakalanabilir. Lale soğanları martın ilk haftasına kadar dikilebilir.

Siyah lale

Siyah lale, başta Hakkari ve Van çevresi olmak üzere Anadolu coğrafyasında yetişen ters lale, birçok yerde bulunmaktadır. Hakkari ve Van dışında, Adıyaman, Malatya, Bitlis, Elazığ ve Batman'da yetişen ters lale, bu yörelerin simgesi konumundadır.

Gala çiçeği

Siyah çiçekler genelde çok koyu mor, bordo renklidir. Siyaha yakın renk ancak özel gübreleme ve ışık koşullarında elde edilir. Zantedeschia 'kara yıldız' Türkiye'de gelin çiçeği, gala adlarıyla bilinen türün siyah çiçek açanı. Siyaha yakın koyu mor bir çiçek açan bitki, yeşil yapraklarıyla da bahçeler için iyi bir türdür. Nigra hollyhock (siyah hatmi) merkeze doğru neredeyse siyah görünen bordo çiçekler açar. Hatmiler geleneksel bitkilerdir. Büyümesi kolaydır ve çeşitli iklimlerde iyi performans gösterirler.

Hercai çiçeği

Hercai çiçeği, menekşegiller familyasından olan bir menekşe türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kara prens

18. yüzyılın ortalarında İngiltere'de bahçıvanlar tarafından yetiştirilen ilk melezlerden biri. Echeveria 'kara prens' etli, siyah yapraklardan oluşan bir sukulent türü. Yeterince güneş ışığı almazsa yaprakları siyaha yakın renkte olmaz. Bu yüzden bitkiyi doğru yere koymak çok önemli. Siyah kadife petunya veya kara kedi petunya gibi çeşitlerin çiçekleri neredeyse siyah görünür ancak tohumlarını bulmak zor ve pahalı olabilir. Menekşelerin de siyah renkte açanları bahçeler için mükemmel bir seçenektir.

Sümbül çiçeği

Sümbül çiçeği bakımı güzel yapıldığı taktirde uzun ömürlü bir bitki olarak bilinir.

Özlem çiçeği

Süsenler bahçelerde yaygın olarak kullanılır. Akla gelebilecek hemen hemen her renkte açabilen süsenlerin 'fırtınadan önce' diye adlandırılan türü mükemmel siyah renk sunar. Bu çiçeğin nemophilanın da siyah beyaz çiçek açan türleri var. Bu bitkiyi tohumdan kolayca yetiştirmek mümkün. Bakım istemez, ekildiği saksı ya da bahçeye tohum dökerek her yıl yeniden çıkar.