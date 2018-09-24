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Siyah Beyazlılar Kadıköy'e böyle gitti

Süper Lig 6'ncı hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar 32 otobüsle Kadıköy'e hareket etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 19:36
Siyah Beyazlılar Kadıköy'e böyle gitti

Ülker Stadyumu'nda bu akşam saat 21.00'de başlayacak maçı tribünde izleyecek olan siyah beyazlı taraftarlar, yolculuk öncesi Vodafone Park'ta buluştu. Bilet kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere alınan siyah beyazlı taraftarlar, saat 17.20'de Kadıköy'e doğru yola çıktı.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 19:36
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