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Yaşam Siyah banotu nedir, nerede yetişir? Banotu nasıl kullanılır?
Yaşam

Siyah banotu nedir, nerede yetişir? Banotu nasıl kullanılır?

Siyah Banotu yumuşak tüylü, otsu bir veya iki yıllık bir bitkidir. Tarihte birçok hastalığın tedavisinde kullanılmış olan siyah banotu, kara bantotu veya Hyoscyamus niger isimleri ile geçmektedir. Peki, Siyah banotu nedir, nerede yetişir? Banotu nasıl kullanılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 22:44:00 -
Siyah banotu nedir, nerede yetişir? Banotu nasıl kullanılır?

Siyah Banotu nedir? Siyah Banotu nerede yetişir? Siyah Banotu faydaları nedir? Siyah Banotu nasıl kullanılır?  Çayır, tarla ve tarlalarda görülür. Kumlu, killi ve tınlı topraklara uyumludur.

Siyah Banotu nedir? Siyah Banotu nedir? 

Bir veya çok yıllık yapışkan, fena kokulu, yumuşak tüylü, dallı, sap; 80 cm. kadar yükseklikte otsu bir bitkidir.

Siyah Banotu hemen hemen bütün Anadolu ve Trakya’da bulunur. Meyvaları çanak yapraklar tarafından sarılan, kapak ile açılan bir kapsüldür. Bu kapsül içinde gri esmer renkli, üzerinde küçük çukurcuklar bulunan çok miktarda tohum bulunur. Bitkinin kullanılan kısmı; yaprakları, kökü ve tohumlarıdır.

Yoğun yapraklı, yapışkan ve yoğun tüylü ve kötü kokuludur. Yapraklar, bitki çiçekli iken toplanır ve kurutulur. Tohumlar tamamen olgunlaştıktan sonra alınır, güneşte ya da 40-50 derecelik fırınlarda kurutulur. Kuvvetli bir ağrı kesicidir. Bazi müshillerin tesir edebilmesini kolaylaştırır. Bilmeden kullanıldığında zehirlenmelere sebeb olan bir bitkidir.

Siyah Banotu nerede yetişir?

Memleketin her tarafında ve genellikle yol boylarında bulunur.

Banotunun faydaları nedir?

Ban bitkisi kurutulduktan sonra kaynatılarak elde edilen su romatizma ile siyatik ağrılarına fazla yararlı gelir.

Sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliği bulunduğundan uyku problemlerinde kullanılan ilaçlarda kullanılır. Öğütülerek toz hâline getirilen tohumlarından hiyosiyamin, yapraklarından merhem, toz, şurup gibi ilâçlar elde edilir.

Titreme ve çarpıntıyı giderir.

Uykuyu kaçırır. Keyif verir.

Beyin hastalıkları, Kore hastalığı ve nikriste faydalıdır.

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