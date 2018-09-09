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Siyah ahududu bağışıklık sistemini destekliyor

Siyah ahududunun sağlığa birçok faydası bulunuyor. İşte ahududunun inanılmaz faydaları...

09 Eylül 2018 Pazar 18:33
Siyah ahududu bağışıklık sistemini destekliyor

Vücut için oldukça gerekli olan A, C, E vitaminlerinin yanı sıra folik asit içeren faydalı yapısı, adeta bir sağlık kaynağı olarak tüketilebilmesine olanak verir.

Bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hastalıklara karşı çok daha dirençli hale gelmesini sağlar.

Kan şekerini düşürücü etkisi ile diyabet hastalıklarında iyileştirici etkisi vardır.

İçerdiği bol miktarda lif ile uzun süreli tokluk hissi sağlayarak diyet döneminde olan kişilere destek olur.

Yüksek kalsiyum oranı ile kemik ve eklem rahatsızlıklarında koruyucu ve iyileştirici etki gösterir.

C vitamini ile vücuttaki mikroplarla savaşır ve grip ya da soğuk algınlığı problemlerinde görülen belirtileri en aza indirir.

Antioksidan bir meyve olarak vücuttaki serbest radikallere karşı mücadele ederek kanser konusunda en etkili besinler arasında gösterilir.

Hafızayı güçlendirme özelliği ile Alzheimer hastalığında etkin bir destekleyici tedavi olarak tercih edilebilir.

Cilt yüzeyindeki hücrelerin onarılmasına olanak vererek yaşlanma karşıtı etkisi mevcuttur.

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 18:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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