Sivrisinek ısırıklarına ev yapımı merhem
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ortalıkta dolaşan haşerelerin fazlalığı, birçok sorunu da beraberinde getiriyor. En başta da sivrisinek ısırıkları... Bu sorunu ortadan kaldırmak ve oluştuğunda çözüm üretmek istiyorsanız bu haberi dikkatle okuyun!25 Temmuz 2019 Perşembe 23:03
Sivrisinekler ısırıklarının sinir bozucu kaşıntılarını gidermek, ev yapımı çözümlerle mümkün. Aslında sorunun kaynağına inerek sivrisinekleri doğal yollarla uzaklaştırmak ya da vücudunuza gelmemesi için çözümler üretmelisiniz.
Fakat sivrisinek ısırdı ve siz de bu sorunun üstesinden gelmek istiyorsanız, bunu birkaç malzemeyle elde etmeniz mümkün.
- 1 tatlı kaşığı kandelilla
- 1 yemek kaşığı lanolin
- 5 yemek kaşığı tatlı badem yağı
- 40 damla lavanta esansiyel yağı
- Ağzı kapatılan bir kap
Öncelikle kandelilla ve lanolini benmari usulü eritin.
Ilımaya başladığında yağları ekleyin. Fazla ısı yağların içeriğinin değişmesine sebebiyet verebilir.
Bu nedenle soğuk olmasına özen gösterin.
Bütün bu karışımı tahta bir kaşık ile yapmanızda fayda var.
Karışım tamamen donup katı hal aldıktan sonra, sivrisinek ısırıklarının üzerine uygulayabilir, kaşıntılarınızdan kurtulabilirsiniz.
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