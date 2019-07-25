Sivrisinek ısırıklarına ev yapımı merhem

Sivrisinekler ısırıklarının sinir bozucu kaşıntılarını gidermek, ev yapımı çözümlerle mümkün. Aslında sorunun kaynağına inerek sivrisinekleri doğal yollarla uzaklaştırmak ya da vücudunuza gelmemesi için çözümler üretmelisiniz.

Fakat sivrisinek ısırdı ve siz de bu sorunun üstesinden gelmek istiyorsanız, bunu birkaç malzemeyle elde etmeniz mümkün.

1 tatlı kaşığı kandelilla

1 yemek kaşığı lanolin

5 yemek kaşığı tatlı badem yağı

40 damla lavanta esansiyel yağı

Ağzı kapatılan bir kap

Öncelikle kandelilla ve lanolini benmari usulü eritin.

Ilımaya başladığında yağları ekleyin. Fazla ısı yağların içeriğinin değişmesine sebebiyet verebilir.

Bu nedenle soğuk olmasına özen gösterin.

Bütün bu karışımı tahta bir kaşık ile yapmanızda fayda var.

Karışım tamamen donup katı hal aldıktan sonra, sivrisinek ısırıklarının üzerine uygulayabilir, kaşıntılarınızdan kurtulabilirsiniz.