Sivrisinek ısırıkları için ev yapımı krem

Sivrisinek ısırıklarıyla başınız dertte ise, onları uzaklaştırmaya çalışmak, ilk adımınız olabilir. Doğal yollarla sivrisineklerden kurtulabilir ya da onları uzaklaştıracak çözümler üretebilirsiniz.

Fakat sivrisinek ısırığına maruz kaldıysanız, yapmanız gereken tek şey, bu krem tarifini uygulamak olacaktır.

Sivrisinek kremi nasıl yapılır?

Bu tarif içerisindeki lavanta, böcek ısırıklarında görülen şişkinlik, tahriş ve kaşınmayı azaltan anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Kandelilla ise birçok kozmetik ürününde kullanılan bir bileşendir. Limon ise içeriği sayesinde bir daha sinek ve haşerelerin gelmesini önlerken, ısırığın temizlenmesine destek olur.

1 tatlı kaşığı kandelilla yağı

1 yemek kaşığı lanolin yağı

4 yemek kaşığı tatlı badem yağı

30 damla lavanta esansiyel yağı

10 damla limon esansiyel yağı

Öncelikle benmari usulüyle lanolin ve kandelilla yağını eritin.

Ardından diğer yağları ekleyerek karıştırın.

Fazla ısınmadan, homojen bir kıvama getirin ve kapaklı bir kap içerisine aktarın.

Dilediğinizde kullanmak için, parmaklarınız arasında ısıtmanız yeterli olacaktır.