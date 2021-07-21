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Kadın - Aile Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sinek kaşıntısı nasıl geçer?
Kadın - Aile

Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sinek kaşıntısı nasıl geçer?

Sivrisinek ısırığı morarıyor? İstanbul'un Kartal, Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer, Eyüp, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde görülen bir tür sivrisinek vatandaşların kaygılandırıyor. Isırdığı bölgede acı, şişlik ve morarmaya sebep olan sivrisineğin il geneline yayılması korkuturken bu hayvanın sebep olduğu kaşıntının nasıl geçeceği de merak konusu. Sinek ısırığı nasıl geçer? Sivrisinek ısırığının kaşıntısı nasıl geçer?

Yeniakit Publisher
2021-07-21 16:40:00 -
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sinek kaşıntısı nasıl geçer?

İstanbul’un bazı ilçelerinde görülmeye başlanan sivrisinek vatandaşları kaygılandırıyor. Isırdığı bölgede kaşıntı, şişlik ve ilerleyen günlerde ise morluğa yol açan bu sineğin daha geniş alanlara yayılması endişe oluşturuyor. Bazı vatandaşlar kaşıntı sebebiyle hastaneye başvurduklarını, yaşadıkları ağrılar sebebiyle serum taktırdıklarını ifade ediyor. Peki, sinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer?

Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sinek kaşıntısı nasıl geçer?

Sivrisinek ısırığının geçmesi için genellikle bölgeye kolonya sürülür. Ancak bu yöntem kesinlikle yanlış. Uzmanlar sinek ısırığına kolonya sürülmemesini, ısırık bölgesinin beyaz sabunla yıkanmasını tavsiye ediyor. Sineğin ısırdığı bölge yıkandıktan sonra aynı yere tuzlu su ya da limon sürülmesi öneriliyor. Ayrıca sivrisinek sokmalarının sebep olduğu kaşıntıları hafifletecek krem ya da jelleri eczanelerden temin edebilirsiniz. Kaşıntı durmuyor, ısırık bölgesinde ciddi bir şişlik oluştuysa mutlaka bir hekime başvurmanız gerekiyor.

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