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Sivrisinek ısırığı kaşıntısına ne iyi gelir?

Yaz aylarınının gelmesi ile sivrisineklerin çoğalması malumunuz, ne kadar eve girmesini engellersek engelleyelim tamamen engellemek imkansız.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:32
Sivrisinek ısırığı kaşıntısına ne iyi gelir?

Her ne kadar önemsiz gibi dursalarda sivrisinek ısırıkları sadece kaşıntı yapmaz aynı zamanda taşıdığı mikropları insan vücuduna bulaşmasını sağlarlar. Bu yüzden günümüzde bunula ilgili ilaç firmalarının özellikle sivrisinekler için üretmiş oldukları kokusuz ilaçlardan faydalanmak gerekmektedir.

Öncelikle bununla ilgili kişiler doğal yöntemler denemekten vazgeçmiyor. Genelde sık sık karşılaştığımız doğal yöntemlerden biri ise Soğan, peki ama bu nasıl sivri sinekleri kovmakta yardımcı oluyor. Soğanı ikiye bölüp yattığınız odaya koyduğunuzda sivrisinekler bu kokuya tahammül edemiyor ve odayı terk etmek zorunda kalıyor yani size yaklaşamıyor ve rahat bir uyku uyumuş oluyorsunuz. Buradaki en büyük sorun ise Soğan’ın kokusu, iki seçenek var ya sivrisineklere yem olup ısırıkları ile uğraşmak ya da soğan kokusunu çekmek.

Sivrisinek ısırıkları için doğal yöntemler

  • Kolonya sürmek sivrisinek sokmalarına karşı iyi bir savunma aracıdır.
  • Kaşıntının hafifletmesini sağlayacak baksa bir yöntem ise aspirin, bir aspirini biraz sulandırarak ezip şişen ve kaşınan bölgenize sürünüz.
  • Isırılmış bölgeyi soğuk suyla temizlemek iyi gelecektir, özellikle buz ile şişen bölgeye masaj yaparsanız kaşıntı hissini azaltacaktır.
  • Diş macunu kaşınan bölgeye sürmektir. Malum her zaman yanımızda olan tatilde, plajda veya evde çok rahat ulaşabileceğimiz üründür.
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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:32
  1. sivrisinek
  2. soğan
  3. kolonya
  4. Aspirin
  5. soğuk su

YORUM YAZ

  • meyyidmeyyid31 dk önce
    fesleğen otuda iyi gelir.yatağın başına saksıyla koyun hem harika kokar hemde sivrisinekleri uzak tutar.arada ağzınıza bir tutam fesleğen atın sindirime ağız kokusunada iyi gelir.daha ne olsun.

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