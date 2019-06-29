Sivrisinek ısırığı kaşıntısına ne iyi gelir?

Her ne kadar önemsiz gibi dursalarda sivrisinek ısırıkları sadece kaşıntı yapmaz aynı zamanda taşıdığı mikropları insan vücuduna bulaşmasını sağlarlar. Bu yüzden günümüzde bunula ilgili ilaç firmalarının özellikle sivrisinekler için üretmiş oldukları kokusuz ilaçlardan faydalanmak gerekmektedir.

Öncelikle bununla ilgili kişiler doğal yöntemler denemekten vazgeçmiyor. Genelde sık sık karşılaştığımız doğal yöntemlerden biri ise Soğan, peki ama bu nasıl sivri sinekleri kovmakta yardımcı oluyor. Soğanı ikiye bölüp yattığınız odaya koyduğunuzda sivrisinekler bu kokuya tahammül edemiyor ve odayı terk etmek zorunda kalıyor yani size yaklaşamıyor ve rahat bir uyku uyumuş oluyorsunuz. Buradaki en büyük sorun ise Soğan’ın kokusu, iki seçenek var ya sivrisineklere yem olup ısırıkları ile uğraşmak ya da soğan kokusunu çekmek.

Sivrisinek ısırıkları için doğal yöntemler