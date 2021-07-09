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Sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor! Hindistan'da Zika virüsü alarmı
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Gündem Sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor! Hindistan'da Zika virüsü alarmı
Gündem

Sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor! Hindistan'da Zika virüsü alarmı

Hindistan’ın Kerala eyaletinde, 14 kişide Zika virüsüne rastlandı. Zika virüsü, insanlara enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 19:32:00 -
Sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor! Hindistan'da Zika virüsü alarmı

BBC’nin haberine göre, Kerala Sağlık Bakanı Veena George, yaptığı açıklamada, Thiruvananthapuram (Trivandrum) kentinde 14 kişide Zika virüsü tespit edildiğini doğruladı.

George, virüsün ilk kez, 28 Haziran'da baş ağrısı, ateş ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvuran 24 yaşındaki hamile bir kadında görüldüğünü belirtti.

Bakan açıklamasında, muson yağmurlarından etkilenen bölgelerin sivrisineklerin üreme alanı haline geldiğini dile getirdi.

Zika virüsü, insanlara enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

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