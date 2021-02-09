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Yaşam Şivlilik nedir? Şivlilik kutlamaları ne zaman?
Yaşam

Şivlilik nedir? Şivlilik kutlamaları ne zaman?

Çok eski bir gelenek olan Şivlilik kutlamaları; üç aylara kısa bir süre kala arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Regaib Kandili'nden bir gün önce gece başlayan şivlilik kutlamalarının ne olduğu merak ediliyor. Peki, Şivlilik nedir? Şivlilik kutlamaları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 15:02:00 -
Şivlilik nedir? Şivlilik kutlamaları ne zaman?

Şivlilik kutlamaları, Osmanlı dönemi öncesinden bugüne kadar uzanan en eski dini geleneklerden biridir. Bu kutlamalar Regaib Kandili'nden bir gün önce geceleyin başlamaktadır. Üç aylara kısa bir süre kala, söz konusu günün tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, Şivlilik nedir? Şivlilik kutlamaları ne zaman?

Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da üç ayların başlamasıyla kente özgü olan Şivlilik geleneği asırladır devam etmekte. Asırlardır devam eden bu geleneğin 2021 yılında ne zaman kutlanacağı merak ediliyor.

Şivlilik kutlamaları ne zaman?

Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" kutlamaları bu yıl, şubat ayına denk gelmektedir.

Regaip Kandili, bu yıl 18 Şubat Perşembe günü olacak. Dolayısıyla şivlilik de 17 Şubat tarihi akşamına denk gelmektedir..

Şivlilik ne demek? Şivlilik kutlamaları nedir?

Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkıp mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını bekler. Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlar. Bu şekilde eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmektedir.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata toplar.

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