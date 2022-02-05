“Şivlilik” geleneği asırlar sonra yeniden İstanbul’da

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Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Şivlilik, Balat’ta çocukların yüzünü güldürdü. Masum yürekler, mahallelerindeki esnafları gezip şeker, gofret, çikolata, kuru yemiş ve gazozlar topladılar. Ellerde fenerler, dillerde maniler ile Balat sokakları “Fener Alayı” ile tanıştı. Seyyar salıncaklar, fırfırlar, şeker ve balon oyunları ile çocuklar mutluluğa doydu.

Etkinlik alanındaki seyyar salıncakta gönüllerince sallanan çocuklar, görülmeye değerdi. Tahta Minare Cami önünde başlayan etkinlik, bazı esnaf ve ailelerin de katılımı ile Balat sahilindeki Yusuf Sucaeddin Camii bahçesinde son buldu.

Şivlilik, üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili sabahı, çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneği olarak biliniyor. Şenliğin senelerdir devam ettirildiği Konya’da, Şivlilik’ten bir gün önce fener alayı yapılıyor. Mahallenin çocukları ellerinde fenerle, maniler ve türküler söyleyerek sokakları geziyorlar.

Uzun fener alaylarına küçük çocukların velileri de eşlik ediyor. Ertesi gün, yani Regaib Kandili sabahı çocuklar sabah namazını kılıp günün ilk ışıklarıyla şeker toplamaya çıkıyorlar. Mahalle halkı ve esnaf önceden hazırladıkları şeker, kuru yemiş, gofret, tatlı gibi hediyeleri çocuklara ikram ediyor. Kapıya gelen çocuk “Şivliliiiiik” diye sesleniyor. Hediyesini alınca da büyüklerinin elini öpüp, kandillerini kutlayıp diğer eve veya iş yerine geçiyor.

Sadece Konya'da devam ettiriyordu

500 yıllık bir Anadolu ananesi olan Şivlilik, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan II. Selim’den (1566-1574) itibaren sürdürülüyor. Daha önceleri bütün Osmanlı topraklarında yapılan Şivlilik kutlamalar, 1960’lara kadar Trabzon, Kütahya Manisa gibi illerde de farklı isimlerle sürdürülüyordu. Ancak günümüzde sadece Konya’da devam ediyor ve yeniden bütün ülkede yaygınlaştırılması isteniyor.