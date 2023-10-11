Sivillere ölüm yağdıran Netanyahu'dan ahlaksız paylaşım!
İsrail Başbakanı Netenyahu, Gazze'de sivilleri katlettikleri bombardımanın görüntüsünü paylaşarak, büyük bir ahlaksızlığa imza attı.
Gazze’ye düzenlediği bombardımanda yaşlı, kadın, çocuk ayırt etmeden masum sivilleri katleden İsrail'e Batı yine sessiz kaldı.
Netenyahu, Müslümanları katlettikleri bombardımanın görüntülerini ahlaksızca sosyal medya hesabından paylaştı.
Zulmün yaşandığı görüntülere, "Biz başladık. İsrail kazanacak. Tüm gücümüzle devam edelim" mesajını ekleyen Netenyahu'ya tepki yağdı.