Sivilceye sebep oluyor! Yüzde sivilceyi engelleyen besinler işte o yiyecekler

Akne, kıl köklerinin ve yağ bezlerinin (deri altındaki yağ üreten bezlerin) tıkanmasıyla sonuçlanan ve sivilcelere neden olan yaygın bir cilt durumudur . Eğer vücut çok miktarda sebum üretiyorsa (cildimizi nemli tutan yağ), ölü deri hücreleri gözeneklerin içine sıkışabilir ve beyaz ya da siyah noktalara neden olabilir.

Sivilce neden olur?

Akne, cildin orta tabakasında bulunan sebum yani yağ salgılayan kanalların tıkanması, şişmesi ve daha sonra bakterilerle inflame olması sonucu ortaya çıkar. Deride artan yağ salgısı ve gözeneklerin tıkanması sonucu siyah nokta (komedon) oluşur.

Sivilce çıkmasına neden olan etkenler?

Akne (Sivilce) nedenleri

Bazı ilaçlar.

Bir tür hormonun aşırı aktivitesi (androjenler)

Cİildin fazla yağ üretmesi.

Yağ ve ölü deri hücreleri tarafından tıkanmış gözenekler.

Sivilce sıkma, tahriş

Kirlilik (bakteri oluşumuna ortam hazırlar)

Sigara kullanımı akne oluşumunu tetikler.

Sivilce çıkmaması için ne yapılmalı?

Ancak uzun zamandır bilim insanları sivilceler ve beslenme düzeni arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Son çalışmalar sağlıksız gıda tüketmenin, akne gelişiminde önemli bir rol oynadığını gösteriyor. İşte sivilcelere sebep olan o gıdalar...

Tahıllar ve şekerli ürünler

İnsülin seviyesinin aniden yükselmesi sebum üretimini artırarak cilt hücrelerinin daha hızlı büyümesine sebep oluyor. Bu durum ciltte sivilce oluşumunu artırıyor.

Yapılan araştırmalar beslenme düzeninde işlenmiş tahıllar ve şeker içeren besinlere daha fazla yer veren kişilerin ciltlerinin sivilce oluşumuna çok daha meyilli olduğunu gösteriyor.

Eğer çok fazla sivilce problemi yaşıyorsanız ekmek başta olmak üzere beyaz un ile yapılan her türlü yiyecek, pirinç, şeker, şekerlemeler, asitli ve şekerli içecekler, bal, mısır şurubu, akçaağaç şurubu gibi tatlandırıcılardan uzak durmalısınız.

Hazır gıdalar

En çok sivilce yapan yiyecekler fast food diye adlandırılan hazır gıdalar yer alıyor. Yapılan araştırmalarda sık sık fast food türü yiyecekler tüketmenin ciltte sivilce oluşumunu %24 artırdığı ortaya koyuyor.

Fast food besinler hormon dengesini bozarak sivilce oluşumuna sebep oluyor. Bu sebeple sivilce sorunu ile karşı karşıya kalmak istemeyen kişilerin bu gıdaları asla tüketmemesi öneriliyor.

Süt ve süt ürünleri

Süt ürünleri insülin seviyesini yükselterek sivilce ve akne oluşumuna sebep olur. Sivilce problemi yaşıyorsanız; süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerine bir süre ara vererek cildinizdeki değişimi takip edebilirsiniz.

Organik sertifikasına sahip süt ürünlerini tüketmeniz sağlığınız açısından çok daha iyi bir tercih olabilir.

Baharatlı yiyecekler

Baharatlı ve acılı yiyecekler ciltteki kan akışını ve dolaşımını arttırır. Bu durum doğrudan sivilceye neden olmasa da, sivilce kızarıklıklarının daha belirgin görünmesine sebep olur. Baharatlı yiyeceklerin tüketimini azaltarak sivilce oluşumunu engelleyebilirsiniz.

BOL SU İÇEREK SİVİLCELERİ ÖNLEYİN

Sivilce oluşumunu engellemek için sivilceye sebep olan gıdaların tüketimini azaltmanız gerekir. Ayrıca bol miktarda su içerek sivilce oluşumunu engelleyebilmeniz mümkün. Su cildin hava almasını sağlar ve ihtiyacı olan nemi geri kazandırır.

Su içerek gözeneklerinizi her zaman temiz tutabilirsiniz. Sağlıklı, aydınlık ve pürüzsüz bir cilt için vücudunuzun ihtiyacı kadar su içmeniz büyük önem taşıyor.

Burunda çıkan sivilceler (akneler) nasıl geçer?

Düzenli bir cilt bakım rutini sürdürmek, cildi temiz tutmanın ve T bölgesindeki fazla yağlardan arınmanın anahtarıdır. Bunların yanında burunda çıkan sivilceleri (akneleri) geçirmek ve önlemek için yapılacak ekstra adımlar da vardır:

Günde iki defa kaliteli bir yüz temizleme jeli ile yüz temizlenmelidir,

Fazla yağı ve kiri arındırmak için tonik kullanılmalıdır. İlaçlı tonikler normallerine ek olarak sivilceleri (akneleri) tedavi etmeye de yarar, bu yüzden tercih edilmelidir,

Cilt tipi için uygun olan nemlendirici kullanımı ile yağ bezelerinin oluşumu yavaşlar ve böylece sivilce (akne) oluşumu da azalır. Ancak burun en yağlı deri bölgesidir, kurutucu ürünler veya tedavilerle birlikte burunda kuruma kolay kolay oluşmaz. Bu nedenle sivilceli (akneli) ciltte bu bölgenin nemlendiriciye ihtiyacı çok azdır.

Haftada bir ya da iki kez kil maskesi yapılmalıdır. Böylece burundaki tıkanmış gözenekler kaybolur ve gözeneklerin daha küçük görünmesi sağlanır,

Maske kullanmayı tercih etmeyenler haftada bir ya da iki kez peeling uygulayabilir. Nazik partiküllü bir peeling cildi kurutmadan derinlemesine arındırır ve gözeneklerin küçülmesi sağlanır,

Her gün güneş koruyucu kullanılmalıdır. Güneşe maruz kalmak sadece cilt kanseri ve kırışıklık riskini artırmakla kalmaz, aynı zamanda cildi kurutabilir ve gözeneklerdeki yağ üretimini artırabilir. Bu risklerden cildi koruyan güneş koruyucular, önemli kurtarıcılardır.

Sırtta çıkan sivilceler (akneler) nasıl geçer?

Sırttaki sivilceleri (akneleri) geçirmek için spor alışkanlıklarına, saç modellerine ve güneşin zararlı ışınlarına dikkat edilmelidir. Eğer gerekli şekilde davranılırsa, sırtta çıkan sivilceler (akneler) kolaylıkla ortadan kalkabilir.

Spordan hemen sonra duş almak, sırtta oluşabilecek sivilceleri (akneleri) önlemenin veya oluşmuş olanlar varsa bunları geçirmenin en iyi yoludur. Sporda kullanılan kıyafetler de her egzersizden sonra yıkanmalı ve öyle kullanılmalıdır. Duş süngeri ile cildi temizlemek bir başka etkili yöntemdir. Duş süngeri ile cildi nazikçe temizlemek ölü deriyi yok eder ve cilde hava aldırır. Sırttaki sivilceleri (akneleri) geçirmek için bol kıyafetler giymek de bu süreç için iyi bir yöntemdir. Çünkü dar giysiler kirin ve terin vücuda yapışıp kalmasına sebep olabilir. Bu yüzden gözenekler tıkanmış olur böylece sırtta daha fazla sivilce (akne) oluşur. Üste giysi giymeden spor aletleriyle egzersiz yapmak da bir o kadar zararlıdır. Bu yüzden spor süresince cilde nefes aldıran ve terlemeyi azaltan bol kıyafetler giyilmelidir.

Bir başka etkili önlem ise saçları toplayarak saçların sırta temasını önlemektir. Çünkü uzun saç tozu ve kiri sırta taşır, sivilce (akne) oluşumunu hızlandırır. Sivilcelerin (aknelerin) geçmesi için bu havasız ortamın önün geçilmelidir. Duş alırken şampuanın veya sonrasında saç kreminin sırta inmesi de engellenmelidir. Çünkü bu ürünlerdeki bileşenler gözeneklerin daha da tıkanmasına sebep olur. Kaliteli bir güneş kremi seçmek de yaz aylarında sırtta sivilce (akne) ve leke oluşumunu en aza indirmek için büyük önem taşır. Cildi zararlı güneş ışınlarından korumak çok önemlidir, özellikle sırtın çıplak olduğu durumlarda dışarıda bulunuluyorsa buna çok daha fazla dikkat edilmelidir. Ancak seçilen güneş kremi çok yağlı malzemelerden oluşuyorsa, bu durum sırttaki gözeneklerin tıkanmasına sebep olabilir. Bu yüzden cilt sağlığı için yağsız ve hafif ürünler seçilmelidir.

MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR

Muz sivilce yapar mı diye merak eden birçok kişi de bulunuyor. Muz, sağlık açısından hiçbir zaman tehdit unsuru olan bir yiyecek değildir ve bununla birlikte sivilce yapmaz.

Çay sivilce yapar mı?

İçinde kafein bulunan soda, kahve ve çayı çok tüketmemeye çalışın. Kafein idrar söktürücü etkisi olduğundan dolayı ihtiyacınız olan suyu dışarı atmanıza sebep olarak sivilce oluşumuna sebep olabilir. O yüzden kafeinli içecekler tüketirken bol bol su içmeye de özen gösterin.

Domates sivilce yapar mı?

Acı, kırmızıbiber ve domates ürünleri gibi baharatlı yiyecekleri sınırlayın. Bu besinler sivilceye direkt olarak neden olmaz, ancak sivilce kızarıklıklarını artırabilir. Çünkü yüzdeki kan akışını ve dolaşımını arttırırlar.