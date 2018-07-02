Sivilce sorununuz var diye üzülmeyin! Öyle bir etkisi var ki…

Journal of Invesigative Dermatology‘de yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, sivilce sorunu olan kişilerin akyuvarlarında bulunan telomerleri (kromozomların ucunda bulunan nükleotidler) daha uzun oluyor.

Peki, bu ne demek?

Bunun anlamı söz konusu hücreler, yaşlanmaya karşı daha iyi korunuyor.

Araştırmada, dörtte birinde sivilce sorunu bulunan 2510 ikizin akyuvar telomerleri incelenmiş.

Sonuçlara göre, telomerleri belirgin şekilde daha uzun olan kişilerin sivilce sorunu yaşadığı ve cilt yaşlanmasına karşı daha korumalı oldukları ortaya çıkmış.

Dahası, sivilce sorunu bulunan ikizlerde, hücre ölümünün de daha az olduğu gözlemlenmiş.