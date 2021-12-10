Sivilce neden olur, nasıl geçer?

Sivilceler, yağ bezlerinin büyük bir kısmı kıl köklerinin içindedir. Bu bezlerin, cilde açılan kanalları mevcuttur. Bu kanallar tıkandığında sivilceler meydana gelir.

Sivilce çıkarma nedenleri

-Akne nedenleri dendiğinde akla gelen ilk madde kullandığınız kozmetik ürünleridir.

-Sivilce çıkarma nedenleri arasında bir başka nokta ise strestir.

-Yüzde çıkan sivilceler vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesidir. Özellikle karaciğer rahatsızlıklarının doğrudan akne oluşumuna sebebiyet verdiği gözlemlenmiştir.

Sivilceleri geçirmek için ne yapılır?

Karbonat ve limon suyunu karıştıp sivilceleriniz üzerine uygulayın. Cildiniz üzerinde 10 dakikadan fazla bekletmeyin. Hafifçe masaj yaparak soğuk su ile durulayın. 3 hafta boyunca haftada 1-2 kez uygulayın. Bal ve limon antibakteriyel olarak çalışırken, süt cildi temizlemeye ve cildi rahatlatmaya yardımcı olur.

Aspirin maskesi

Yapılışı; Aspirinin üzerine limon suyu ve suyu ekleyin ve ezerek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Dilerseniz havanda ezerek daha iyi kıvam almasını sağlayabilirsiniz. Macun kıvamına gelen maskeyi cildinize sürün 15-20 dakika sonra cildinizi ılık su ile durulayın.