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Kadın - Aile Sivilce için en iyi esansiyel yağlar
Kadın - Aile

Sivilce için en iyi esansiyel yağlar

Sivilcenin oluşumunda tüketilen besinler de oldukça etkilidir.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 12:16:00 - 2021-12-06 12:25:29
Sivilce için en iyi esansiyel yağlar

Sivilce, kıl folikülleri olarak bilinen derideki küçük delikler tıkandığında ortaya çıkar.

Sivilce için en iyi esansiyel yağlar

Esansiyel yağlar, farklı kültürlerde farklı amaçlarla binlerce yıldır kullanılmakta. Günümüzde esansiyel yağlar aromaterapi, ev temizliği ve doğal güzellik ürünleri gibi pek çok farklı alanda fayda sağlıyor.

Lavanta yağı

Cilt sağlığı için en çok kullanılan yağlardan biri lavanta yağıdır. 

Limon yağı

Oldukça güçlü bir antioksidan olan limon yağı, C vitamini bakımından çok zengindir.

Kayısı çekirdeği yağı

Çok hafif bir yapıda olan ve hızlıca emilen kayısı çekirdeği yağı, sıklıkla kullanılan aromaterapik yağlardan biridir.  

Gül yağı

Oldukça güzel kokmakla birlikte cilt için birçok fayda sağlayan gül yağı, her cilt tipi için kullanılabilir. 

Çay ağacı yağı

Anti-bakteriyel özelliği ile öne çıkan çay ağacı yağının pek çok farklı kullanım alanı mevcuttur. 

Argan yağı

Argan yağının üretildiği argan ağacının meyvesi, zeytinyağından üç kat daha fazla E vitamini içermesinin yanı sıra yağ asitleri ve beta-karoten bakımından da oldukça zengindir. 

Papatya yağı

Papatya yağı da cildi tahriş etmediğinden dolayı cilde doğrudan uygulanabilir. 

Portakal yağı

Portakal yağı motivasyon arttırıcı, yorgunluk giderici, dengeleyici ve sakinleştirici özelliklere sahip aromaterapi yağlarındandır.  

Biberiye yağı

Saç kepeğini azaltan ve saç derisini iyileştiren biberiye yağı, cilde uygulandığında egzama, akne ve yüz şişkinliklerine de iyi gelir.

Ardıç meyvesi yağı

Ağız yoluyla ardıç yağını kullanmak için bir bardak suyun içerisine birkaç damla damlatarak ardıç yağlı sudan günde en fazla 3 defa tüketebilirsiniz.

Kekik yağı

Kekik yağı cildi zararlı bakterilerden ve mantar enfeksiyonlarından korur; aynı zamanda sivilce için doğal bir ilaç olarak kullanılabilir

Kuşburnu yağı

Kuşburnu yağı içeriğindeki mineral, vitamin ve bolca bulunan Linoleik asit sayesinde sebum dengesini bozmadan size mükemmel bir nemlendirme sağlar.

Adaçayı yağı

Adaçayı yağı, içerdiği bileşenler sayesinde idrar yolu enfeksiyonu gibi iç parazitlerle savaşarak vücutta bulunan mikropların kısa sürede ölmesini sağlıyor. 

Akne oluşumunda bu besinlere dikkat!

  • Aşırı acı baharatlı yiyecekler.
  • Şekerli yiyecekler.
  • Süt ve süt ürünleri.
  • Asitli ve şekerli içecekler.
  • İşlenmiş gıdalar 
  • Hazır meyve suları
  • Kahvaltılık gevrek ürünleri. 

Akne tedavisi için esansiyel yağ kullanmadan önce mutlaka bir cilt doktoruna danışmayı ihmal etmemelisiniz.

Esansiyel yağ nedir?

Esansiyel yağlar, bitkilerin kabuk, yaprak, çiçek, meyve, tohum, sap, kök gibi farklı yerlerinden çeşitli yöntemlerle elde edilen kokulu, uçucu ve aromatik bileşiklerdir.

 

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