Sivil Yahudilerin kundaklama tehdidine karşı Batı Şeria'da buğday hasadı erken başladı

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli çiftçiler, terörist Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve kundaklama tehdidine rağmen buğday hasadını sürdürüyor. Mahsullerini korumak isteyen çiftçiler, buğdayı tarlada bırakmadan hızla belde merkezine taşıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Sincil beldesindeki Filistinli çiftçiler, topraklarını gasbeden terörist Yahudilerin silahlı saldırı, yağma ve kundaklama tehditlerine rağmen buğday hasadına başladı. Geçmiş yılların aksine, buğdayı tarlada harmanlamak yerine yerleşimcilerin yakması ya da çalması korkusuyla hızla kamyonlara yükleyip belde merkezine kaçıran çiftçiler, zorlu bir hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesinin doğu ovasında, Filistinli çiftçiler için hayati öneme sahip 300 dönümlük buğday arazisinde bu yıl hasat, tam bir can pazarına dönüştü. Bölgeyi tamamen insansızlaştırmak ve Filistinlileri topraklarından sürmek isteyen yasa dışı yerleşimciler, buğday tarlalarını defalarca yakma girişiminde bulundu. Terörist İsrail güçlerinin koruması altındaki yerleşimcilerin fiziki saldırılarına uğrayan çiftçiler, mahsullerinin kül olmaması veya gasp edilmemesi için hasat takvimini erkene çekerek adeta zamanla yarışıyor.

Filistinli çiftçilerin can güvenlikleri ve emeklerini korumak adına bu yıl çalışma yöntemlerini tamamen değiştirmek zorunda kalıyor. Normal şartlarda biçilen buğdaylar tarlanın içinde harmanlanırken, bu yıl yerleşimcilerin gece yarısı buldozerlerle tarlalara yol açması ve sabotaj ihtimali nedeniyle buğdaylar hızla traktör ve kamyonlara yükleniyor. Toplanan mahsul, emniyetli bir alan olan belde merkezine taşınarak harmanlanıyor. Topraklarını terk etmemekte kararlı olan çiftçilere, yasa dışı yerleşim karşıtı aktivistler ve beldenin gençleri de nöbet tutarak destek veriyor.