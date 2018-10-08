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Sivil toplum kuruluşlarından Kaşıkçı çağrısı!

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklama yaptı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:57
Sivil toplum kuruluşlarından Kaşıkçı çağrısı!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarına ilişkin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Mazlumder Genel Başkanı Ramazan Beyhan, Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluktan çıkışının belgelenmediğini belirterek, "Cemal Kaşıkçı, en azından burada mazlumdur. Hayatından ciddi bir şekilde endişe ediyoruz. Çünkü bu konuda kesin bir bilgi vermekten kaçınıyorlar. Eğer burada işkence ve kötü muameleye tabi olmuşsa bu bir insanlık suçudur. Eğer hayatına kastedilmişse, bu pusu kurarak, tasarlayarak adam öldürmektir. Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir.Cemal Kaşıkçı'ya hangi suçtan dolayı böyle bir muamelenin yapıldığı sorulduğunda, cevabı hepinizin bildiği gibi 'Eleştirmesi, fikrini doğru bildiği şekilde ifade etmesidir'. Bu aynı zamanda ifade hürriyetine, düşünce ve fikir hürriyetine karşı da yapılmış bir haksızlıktır" dedi.

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"EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Öte yandan, Mısırlı politikacı Eymen Nur ile Nobel ödüllü Yemenli gazeteci Tevekkül Karman da başkonsolosluğun önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında, "Bu yapılan eylemlerin hiçbir şekilde insan haklarına ve gazeteci haklarına uymadığını buradan belirtmek isteriz. Demokratik devrimler, Arap meclisinin beyanıdır. Cemal Kaşıkçı cinayeti için kesinlikle susmayacağız. Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılması olayı insanlık adına çok büyük bir suçtur. Buradan nereye geçtiği, hangi zorluklar içerisinde tutulduğu hakkında bir bilgimiz yok. Bu durumda biz Arap Demokratik Meclisi olarak, bu eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bununla alakalı bütün sorumlulukları Suudi Arabistan rejiminin istihbaratına yüklemekteyiz" denildi.

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Basın açıklamasına şu şekilde devam edildi: "Bu cinayet, ya da yapılan bu eylem kesinlikle bir tahkikattan geçmeden kabul edilemeyecektir. Bu tahkikatın uluslararası bir mahkeme düzeyinde yapılması gerekiyor. Bununla alakalı bütün sorumlular ve iş birlikçiler soruşturulmalı. Hiçbir şekilde suçlarından ve sonuçlarından kaçmamaları gerekiyor. Biz burada bulunan meclis üyeleri, Arap aydınları, basın mensupları ve vatandaşlar olarak bu eylemleri protesto ediyoruz. Uluslararası camiayı, Arabistan yetkilileri ve otoritesine baskı yapmaya davet ediyoruz" 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:57
  1. suudi arabistan başkonsolosluğu
  2. sivil toplum kuruluşları
  3. cemal kaşıkçı

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