Sivil Toplum Hareketi'nde görev değişimi

Mikail Yücel, Sivil Toplum Hareketi Derneği Genel Başkanı Mustafa Akif Ekşi tarafından Derneğin Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevine getirildi. İş hayatında YHM Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını da yürüten Yücel, yeni göreviyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle bizlere bu görevi layık gören sayın Genel Başkanım Mustafa Akif Ekşi Bey başta olmak üzere tüm Genel Merkez yönetimimize, şahsım ve yönetimim adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Gençler olarak biz geleceğin mimarlarıyız. Bizler her kesimden gençler olarak bir araya gelecek, vatanımıza milletimize ve devletimize en yararlı işleri nasıl yaparız diye çalışacağız. Ekibimle beraber gelecek vizyonumuzu görev tevdi edilir edilmez oluşturduk. Bu düşüncelerimizin hayata geçmesi için bizlere bu çatı altında büyük bir fırsat verilmiştir. Bize düşen de bu fırsatı en layığıyla değerlendirmektir. Teşkilatlanma hususunda yönetim kurulumuz göreve başlamıştır. Bir çok ilimizin il başkanları, ilçe başkanları atanmaya hazır durumda. Arkadaşlarımız, Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun da onay vermesiyle göreve başlayacaklar. Buradan vatan millet aşkıyla yanan, ülkesine hizmet etmek isteyen geleceğin yöneticileri genç kardeşlerimize de derneğimize katılma çağrısında bulunmak istiyorum. Gelin geleceği birlikte kuralım "

Mikail Yücel Kimdir?

16 Nisan 1990 tarihinde Osmaniye'de doğan Mikail Yücel, Orta ve Lise eğitimini sırasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Osmaniye'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Yücel, halen İstanbul Gelişim Üniversitesinde Yeni Medya ile İstanbul Üniversitesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Destek bölümünde devam etmektedir. Çeşitli ticari işlerinin yanında Mikail Yücel, genç yaşından itibaren siyasetle ilgilendi. Ak Parti Osmaniye İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. KKTC'de milletvekillerine danışmanlık yapan Yücel; 65 ilde, 75 Üniversite ve 13 ülkede temsilcisi olan Artik Üniversiteliler Soruyor Platformu'nun Kurucu Genel Başkanlığını da yürütmektedir.