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Yerel Sivil polise neşter ve av baltası ile saldırdılar! Yaka paça gözaltına alındılar!
Yerel

Sivil polise neşter ve av baltası ile saldırdılar! Yaka paça gözaltına alındılar!

Yeniakit Publisher
2024-07-28 14:48:00 - 2024-07-28 14:52:14

Antalya'da, bir kişinin cep telefonunu zorla alıp karşılığında para isteyen 5 şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine direnince ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Konyaaltı Beach Park girişinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, denizde yüzen bir kişinin cep telefonu alan 5 genç telefon sahibinin durumu fark etmesinin ardından şahıslarla tartışmaya başladı.

Telefonu sahibine geri vermek için sahibinden 4 bin TL para isteyen gençler, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sivil polislere de mukavemet gösterdi.

Gençlerin sivil ekiplere neşter ve keser ile saldırması üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi.

5 genç ters kelepçe ile gözaltına alındı

Biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirilen gençler polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü. Gençlerin üzerinden çalındığı iddia edilen cep telefonu çıkmayınca vatandaşlar ve polis ekipleri olayın yaşandığı yerde bulunan kayaların arasında bir süre telefon aradılar.

Sahilde yüzen ve yaşananlara şahit olan bir genç, “Telefonu çalmışlar, adam gelip telefonu elinden almaya çalışınca neşterle kendini kesmeye başladı. Adamın cebindeki parayı da almak istediler. Polisler geldi, onlara da saldırdılar” dedi.
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