  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden Nevşehir'deki öğrencilere 100 tablet
Aktüel

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden Nevşehir'deki öğrencilere 100 tablet

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:47:09 -
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden Nevşehir'deki öğrencilere 100 tablet

NEVŞEHİR (AA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Nevşehir'deki öğrencilerin uzaktan eğitimine destek olunması amacıyla 100 tablet bilgisayar hediye edildi.

Nevşehir Valiliğinde düzenlenen törende, SHGM Genel Müdürü Bahri Kesici, 100 tablet bilgisayarı öğrencilere iletilmek üzere Vali İnci Sezer Becel'e teslim etti.

Becel, tabletlerin ihtiyaç sahibi öğrencilere en kısa sürede ulaştırılacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi sonucu öğrencilerin bilgisayar ve tablet ihtiyaçlarının ortaya çıktığını aktaran Becel, şunları kaydetti:

"Türk insanının yüce gönüllülüğü burada da ortaya çıktı. Herkes kendi gücü nispetinde sürece destek vermeye gayret gösteriyor. Nevşehir'de bunun güzel örneklerini görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bugün aldığımız 100 tableti öğrencilerimize en kısa sürede ileteceğiz. Tabletler öğrencilere eğitimlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi noktasında büyük destek olacak."

Kesici de bölgede faaliyet gösteren balon firmalarının desteğiyle tabletlerin alındığını söyledi.

Tabletlerin hem estetik açıdan güzel olduğunu hem de her türlü ihtiyacı karşılayacağını dile getiren Kesici, destek veren firmalara teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu
Dünya

Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu

AGİT Çalışma Grubu, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların sürdüğü Donbass bölgesinde Kiev güçlerine ait 93 tankın ortadan kaybolduğunu duy..
İnançer, İBB'nin Şeb-i Arus törenini değerlendirdi: Baştan sona fiyasko
Gündem

İnançer, İBB'nin Şeb-i Arus törenini değerlendirdi: Baştan sona fiyasko

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, gerici İBB’nin Şeb-i Arus töreninde yaptıklarının baştan sona “fiyasko” olduğunu söyledi. İnançer, Mevlevili..
Belge elinde patladı! Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken taklaya geldi
Medya

Belge elinde patladı! Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken taklaya geldi

Ece Erken, boşanma davası sürerken gayrimeşru ilişki yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren bir belge yayınladı. Karar sah..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay