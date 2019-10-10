Şiveydiz çorbası nasıl yapılır? Şiveydiz çorbası tarifi malzemeleri

Şiveydiz taze sarımsak ve kuzu etiyle yapılan Antep yöresine ait bir lezzettir. Terbiyeli bir suyu olması nedeniyle hafif ekşimsi bir tadı vardır. Şiveydiz sunuma hazırlanırken baharatlarla kavrulmuş tereyağı, yemeğin üzerinde gezdirilir, ekmek veya ayrı bir kapta pilav ile servis edilir. Peki, şiveydiz nasıl yapılır? Şiveydiz çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Malzemeler

Yarım çay bardağı zeytinyağı

250 g kuzu kuşbaşı

500 g ayıklanmış taze sarımsak

1 su bardağı haşlanmış nohut

6 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

2 çay kaşığı Tuz

Sıcak su

Üzeri için

Tereyağı

Nane

Şiveydiz çorbası nasıl yapılır?

Kuzu etini tencereye alın. Üzerini hafif geçecek kadar su ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.

Zeytinyağını ekleyip bir kaç dakika daha pişirin.

Taze sarımsakları beyaz kısımlarını 3’er santimlik parçalar şeklinde kesin.

Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak suyla birlikte tencereye ilave edin.

Yumuşayana kadar pişirin.

Haşlanmış nohutları ekleyip 10 dakika daha pişirin.

Bir kasede süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını ekleyip çırpın.

Yemeğin sıcak suyundan yavaş yavaş ilave ederek yoğurdu ılındırın.

Karışımı azar azar tencereye ilave edip 5 dakika daha pişirin. Tuzla tatlandırın.

Tereyağını eritip naneyi ekleyin.

Yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.