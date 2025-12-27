Siverek’te kan donduran aile faciası! Tartışma büyüdü, öfkesine yenik düşen baba dehşet saçtı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen olayda, bir şahıs tartıştığı eşini ve oğlunu acımasızca silahla vurarak hayattan kopardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, talihsiz anne ve oğulun cansız bedenleri morga kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Sislice Mahallesi'nde R.S. (65) ile eşi İ.S. (65) ve oğlu R.S. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine R.S, tabancayla oğluna ve eşine ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen anne ve oğlu yolda hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan R.S'yi yakalayarak gözaltına aldı.