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Dünya Sivastopol’de büyük patlama!
Dünya

Sivastopol’de büyük patlama!

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentinin yakınlarında havaalanına iniş yapan uçaktaki mühimmatın patladığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 21:12:00 -

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentinin yakınlarında havaalanına iniş yapan uçaktaki mühimmatın patladığı bildirildi.

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uçak, Belbek Askeri Havaalanı'na iniş esnasında pistten çıktı. Mühimmatın bir kısmı patladı." ifadelerini kullandı.

Uçağın alev aldığını ve pilotun kurtulduğunu kaydeden Razvojayev, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

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