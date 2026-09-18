Sivas'ta yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sivas'ta yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı; şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 71 milyon 994 bin 976 TL para hareketliliği saptandı.
Sivas'ta banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sundukları ve para nakline aracılık ettikleri değerlendirilen 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı; şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İncelemelerde, şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarında yaklaşık 71 milyon 994 bin 976 TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.
Çalışma 7258 Sayılı Kanun kapsamında yürütüldü
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesindeki çalışmayı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçu kapsamında başlattı.
Banka hesaplarını toplayarak para nakline aracılık ettikleri değerlendirilen 5 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
Şube müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.