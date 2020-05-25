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Aktüel

Sivas'ta vatandaşlar görev başındaki polislere tatlı ve sarma ikram etti

Yeniakit Publisher
2020-05-25 19:10:36 -
Sivas'ta vatandaşlar görev başındaki polislere tatlı ve sarma ikram etti

SİVAS (AA) - Sivas'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan polislere tatlı, sarma, çay ve bayram şekeri ikram ederek bayramlarını kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sivas'ta, soğuk havaya rağmen polis ekipleri fedakarca görevlerini yerine getiriyor.

Kentin birçok cadde ve sokağında denetim yapan polisler, durdurdukları tüm araçlarda vatandaşların izin belgesi ve kimliklerini kontrol ediyor.

Birçok mahallede vatandaşlar, tatlı, sarma, çay ve bayram şekeri ikramında bulundukları polislerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Sosyal medyada yiyeceklerin yanına bırakılan duygusal notlarla paylaşılan görüntüler de büyük beğeni topladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat dururken, her şey dururken Sivas'ta durmayan tek şey vatandaşlarımızın kadirşinaslığı, yardımseverliği ve yüreği. Görevleri başındaki güvenlik güçlerimizi sıcak çaydan, bayram sarmasından, özenle yapılmış tatlılardan ve bayram şekerinden mahrum etmeyen hemşehrilerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.


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