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Aktüel Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı
Aktüel

Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada biri bebek 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 17:05:00 -
Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

A.A. (28) idaresindeki 31 AH 141 plakalı otomobil, Pınarönü Mahallesi Bağ-Kur dükkanları yakınında, Y.G'nin kullandığı 58 ND 448 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü A.A. ve oğlu F.A. (1) ile diğer araçtaki B.E. (9), A.K.E. (11), E.D. (18), F.G. (39) ve F.E. (43) yaralandı. Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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