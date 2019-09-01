Sivas’ta tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı Sivas’ın Suşehri ilçesinde 2 tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ağır yaralandı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 2 tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 karayolu Akçaağıl köyü mevkiinde meydan geldi. İran Uyruklu Eslan Azizzadeh yönetimindekikülçe halinde kurşun yüklü 62 E 500 İran plakalı tır, Akçaağıl köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetinikaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen tır, Ş.U. (21) yönetimindeki 34 VEM 36 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası araç içerisinde sıkışan sürücüler uzun uğraşlar sonrası Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Sivas’a sevk edildi. İki şoförün de hayati tehlikesi olduğuöğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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