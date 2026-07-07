Sivas'ta şehit polis babasından vefa: Oğlunun evini 14 bin kitapla yaşatıyor

Bir babanın evladına vefası, Sivas'ta taşa, rafa ve kitaba dönüşüyor. 76 yaşındaki İbrahim Saka, 9 yıl önce şehit olan oğlu polis memuru Adnan Saka'nın adını yaşatmak için evindeki bir odayı kütüphane ve anı odasına çeviriyor.

Yaklaşık 14 bin kitabın yer alacağı kütüphane, tamamlandığında halkın ücretsiz kullanımına açılacak. Baba, uzun yıllar biriktirdiği kitapları evladının anısıyla birleştiriyor.

Şehit polis Adnan Saka 39 yaşında ebediyete uğurlandı

Polis memuru Adnan Saka, Özalp ilçesi Aşağıakçagül Mahallesi'nde görev başındayken şehit oldu. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle zırhlı araç şarampole devrildi.

O kazada 39 yaşındaki Adnan Saka hayatını kaybetti. Yıl 2017'ydi. Geride, oğlunun adını bir ömür yaşatmaya yemin eden bir baba kaldı.

İki neslin kitapları tek çatı altında toplanıyor

Kütüphane, iki ayrı hayatın birikiminden doğuyor. İbrahim Saka'nın uzun yıllar topladığı kitaplar, şehit oğlu Adnan Saka'nın biriktirdiği kitaplarla bir araya geliyor.

Bu birleşimden yaklaşık 14 bin kitaplık bir koleksiyon çıkıyor. Hazırlanan oda ise yalnızca kitaplarla dolmuyor.

Hatıra eşyaları ve baba-oğulun sözleri odada yer alacak

Aynı odada, şehit polis Adnan Saka'ya ait çeşitli hatıra eşyaları da sergilenecek. Duvarlara ise baba ile oğulun sözleri asılacak.

İbrahim Saka, bu evi bir hafıza mekânına dönüştürmek istiyor. Müzenin merkezi de bu ev olacak.

Halka açık ve ücretsiz: Herkes kitap alıp okuyabilecek

Proje tamamlandığında kapılar herkese açılıyor. Vatandaşlar istedikleri kitabı ücretsiz alıp okuyabilecek.

Okumasını bitiren, kitabı geri getirip yeniden rafa bırakacak. Baba, bu geleneğin sürmesini istiyor.

Baba: "Oğlumun adını yaşatmak istiyorum"

İbrahim Saka, projeyi insanlara örnek olması için yaptığını anlatıyor. "2017 yılında oğlum şehit oldu. Bu ev rahmetli oğlumun evi. Ben oğlumun adını yaşatmak için oğlumla ilgili biriktirdiğim kitaplarla bir müze yapmak istiyorum. Teselliyi bu şekilde buluyorum" diyor.

Baba, sözlerini milli bir hassasiyetle sürdürüyor: "Türklerden başka bedel ödeyerek vatanını savunan hiçbir millet yoktur. Ben bu durumun kutsallığını bildiğim için bunun yaşamasını istiyorum."

İbrahim Saka, müzeyi şöyle anlatıyor: "Duvarlara benim ve oğlumun sözlerini asacağım. İnsanlar da şehidin kim olduğunu anlayacak. Bu müzede 14 bine yakın kitap olacak ve halka açık olacak. İnsanlar istediği kitabı alıp, okuyup geri getirebilecek."