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Aktüel Sivas'ta pikap devrildi: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Sivas'ta pikap devrildi: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Zara ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 22:09:00 -
Sivas'ta pikap devrildi: Ölü ve yaralılar var

Sivas-Zara'da pikabın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

M.A. (65) yönetimindeki 58 ZD 884 plakalı pikap, Yeşimli köyü Gürlevik mezrası mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan H.A. (51) olay yerinde hayatını kaybetti, S.A. (32), E.A. (4), K.K.A. (7) ve Y.A. (2) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Zara Devlet Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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