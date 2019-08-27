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Sivas’ta parklar yenileniyor

Sivas Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda bakım, onarım ve düzenleme çalışması başlatıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 13:28
Sivas’ta parklar yenileniyor

Sivas Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda bakım, onarım ve düzenleme çalışması başlatıldı.


Mahalle ve bölge parklarında başlatılan çalışma neticesinde; yıpranan ve kırılan oyun gruplarını yenileyen ekipler, ihtiyaç duyulan parklara kamelya, bank ve çöp kovası monte etti. Süs havuzları, yürüyüş yolları, dinlenme ve oturma alanları ile spor alanlarında yapılan yenilemelere ilaveten, yeşil alanların sulanması için otomatik sulama sistemleri yerleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı olarak çok sayıda parkta gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları, özellikle parkların müdavimi olan çocuklar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:28
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