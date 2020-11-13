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Aktüel Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
Aktüel

Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:10:55 -
Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ahmet Yelatan (28) yönetimindeki 06 ZVT 93 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Polatpaşa köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan babası Yusuf (52) ve annesi Yıldız Yelatan (50) araçta sıkışarak yaralandı.

Sağlık ekipleri soğuk havadan etkilenmemesi için yoldan geçen araçlardan temin ettiği battaniyeler ile yaralıları korumaya çalıştı.

Yaralılar, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yusuf ve Yıldız Yelatan ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Yaralanan anne ve babası için gözyaşlarını tutamayan sürücü Ahmet Yelatan'ın Hatay'da imam olduğu öğrenildi.

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