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Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:51:38 -
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Salih Ertogan (49) idaresindeki 34 GL 5675 plakalı otomobil, Sivas-Tokat kara yolu Çamlıbel mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Münevver Ertogan (54), Esme Kayıkçıoğlu (58) ve Fatma Burgaz (41), ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Esme Kayıkçıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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