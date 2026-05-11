Sivas’ta otomobil devrildi! 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Sivas’ta kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Sivas-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazası can kaybıyla sonuçlandı. Söğütçük köyü yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi.
Edinilen bilgilere göre, A.K. yönetimindeki 58 ND 936 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunanlardan H.K. (57) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile R.K. (53), Y.T.K. (14) ve R.S.K.K. (30) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
H.K'nın cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.