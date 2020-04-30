Sivas'ta MÜSİAD üyeleri bakkalların veresiye defterlerini satın aldı

SİVAS (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sivas Şubesi üyelerinin, dar gelirle vatandaşlara destek olmak amacıyla Osmanlı döneminde "zimem" olarak adlandırılan bakkalların veresiye defterlerini satın aldığı bildirildi.

Şube Başkanı Salim Eminoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirtti. Devletin ve milletin bu sıkıntılı süreci en az hasarla atlatabilmesi ve oluşan yaraları bir an evvel sarabilmesi amacıyla tarihte eşine az rastlanır şekilde büyük bir dayanışma ve fedakarlık örneği sergilendiğini aktaran Eminoğlu, "Koronavirüs, maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de ciddi ekonomik sarsıntılara yol açtı. Bu süreçte maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşımızın derdine ortak olup derdini paylaşmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, MÜSİAD olarak bu sıkıntılı süreçte, hem ihtiyaç sahiplerini tespit ederek yardım etmek, hem de ecdattan gelen geleneği devam ettirmek amacıyla mahalle bakkallarını gezerek, ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını satın aldıklarını dile getirdi.

Osmanlı döneminde "zimem defterinin" bugünkü adıyla veresiye defteri olduğunu ifade eden Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayından önce oluşturduğumuz komisyonumuz, üyelerimiz ve muhtarlarımızla mahalle bakkallarını geziyor, ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçlarını kapatıyor. Katkı sağlayan üyelerimize teşekkür ediyorum. Uygulamayı özel kılan noktalardan biri, 'sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' hadisine sadakatle, borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirlerini görmemeleri, bilmemeleri oluyor. Günümüzde bu güzel geleneğin devamlılığına katkı sunarak var olan ihtiyaca vesile olmak, MÜSİAD Sivas Şubesi olarak bizleri gururlandırmanın ötesinde, yardımlaşma ruhunun yaşatılması bakımından umudumuzu güçlendirmektedir. Bizler biliyoruz ki birbirimize ne kadar sıkı sarılır, birbirimizin yarasına ne kadar çok merhem olursak, o kadar çabuk iyileşir, daha güçlü şekilde hep birlikte ayağa kalkarız. Bugünler, birlik olma, koşulsuz yardıma koşma, paylaşma günüdür."

MÜSİAD üyelerinin il merkezinde 6 mahalle bakkalını ziyaret ederek 26 bin lira ödeme yaptıkları öğrenildi.