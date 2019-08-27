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Sivas’ta muhtarlar toplantısında kene konusu masaya yatırıldı

Sivas’ta düzenlenen Ağustos ayı muhtarlar toplantısında kene konusu masaya yatırıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 16:36
Sivas’ta muhtarlar toplantısında kene konusu masaya yatırıldı

Sivas’ta düzenlenen Ağustos ayı muhtarlar toplantısında kene konusu masaya yatırıldı.


Sivas Valiliği İl İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Ağustos Ayı Muhtarlar Toplantısı” valilik binası konferans salonunda yapıldı. Toplantıya, Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, ilgili kurum temsilcileri ile merkez köy ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması işe başladı. Toplantıda, içme suyu depolarının temizliği konusu ve kene ile mücadele alınan önlemler anlatıldı.


Toplantıda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kene konusunda tedirginlik yaşanmaması gerektiğini söyledi. Ayhan, "Önemli ve hassas bir diğer konu ise kene ile ilgili vakalardır. İlimizde elbette vakalar vardır. Ancak çevre illerden gelen vakaları bir bütün olarak değerlendirdiğimiz takdirde Sivas’ta sayının arttığı görülmektedir. Oysa ölüm vakası ilimizde çok çok azdır. Özellikle Sivas merkezde hiç vaka yoktur. Genellikle ilçelerimizden vak’a haberi gelmektedir. Kamuoyuna şunu vurgulamak istiyorum; endişe ve tedirginlik yapacak, insanları ürkütecek konuşmalardan ve açıklamalardan uzak duralım. Uzmanlarımızı dinleyip, onların bilgilerine kulak verelim. Valilik olarak bizler kanatlı hayvan sayılarının köylerde yaygınlaşmasını da önemsiyoruz. Bu doğrultuda beç tavuğu ve diğer böcek yiyen kanatlı türlerinin köylere dağıtımına devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da riskli açık arazilerde giyimlerine dikkat etmelerini istiyoruz “dedi.



51 kene türü tespit edildi


Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Adem Keskin, Türkiye’de 51 farklı kene türünün olduğunu söyledi. Keskin, “Keneler biliyorsunuz ülkemizin son dönemde yaşadığı en büyük problemlerden birisi ama sayın valimizin de söylediği gibi çok da korkulacak bir durum değil. Keneler eklem bacaklılar dediğimiz bir grubun üyesidir. Dünya genelinde 4 familyaya ait 930 kene türü bulunuyor. Sert keneler ve yumuşak keneler halk sağlığı açısından önemli türleri içeriyor. Ülkemizde de şu ana kadar 9 cins içerisinde 51 farklı kene türünün varlığı belirlenmiştir. Kene, yakın akraba türleri ile oldukça karıştırılmaktadır. Bu durumu ayırt edebilmek için gövde kısmı ile kuyruk kısmı birleşmiştir. Buradan keneyi ayırt edebilirsiniz. Bacak sayıları ve bacak yapıları açısından da farklılık gösterirler. Keneler bir çok canlıdan kan emebiliyorlar" dedi.


Toplantı, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün kene ile mücadelede alınması gereken önlemler ile keneden korunma yolları hakkındaki sunumu ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:36
  1. doğa

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