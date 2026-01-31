Sivas'ta Manaj çılgınlığı! Arnavut golcü 555 gün sonra geri döndü
Özbelsan Sivasspor’un Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah FC'den yeniden kadrosuna katmak için prensipte anlaştığı yıldız golcü Rey Manaj, Sivas’a ulaştı. Nuri Demirağ Havalimanı’nda kendisini bekleyen yüzlerce taraftarın meşaleler ve coşkulu tezahüratları eşliğinde karşılanan 28 yaşındaki forvet, gördüğü ilgi karşısında duygusal anlar yaşadı.
Taraftarlarla selamlaşan Rey Manaj, ardından kulüp yetkilileriyle görüşmek üzere kulüp tesislerine geçti. Manaj’ın, Sivasspor yönetimiyle yapacağı görüşmesinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.