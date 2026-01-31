Sivas'ta Manaj çılgınlığı! Arnavut golcü 555 gün sonra geri döndü

  • İSTANBUL
Özbelsan Sivasspor’un Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah FC'den yeniden kadrosuna katmak için prensipte anlaştığı yıldız golcü Rey Manaj, Sivas’a ulaştı. Nuri Demirağ Havalimanı’nda kendisini bekleyen yüzlerce taraftarın meşaleler ve coşkulu tezahüratları eşliğinde karşılanan 28 yaşındaki forvet, gördüğü ilgi karşısında duygusal anlar yaşadı.

Özbelsan Sivasspor’un prensipte anlaştığı Arnavut golcü Rey Manaj, Sivas’a geldi. Manaj’ı havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'un, prensipte anlaşma sağladığı Arnavut futbolcu Rey Manaj, 555 gün sonra Sivas’a geldi. Kırmızı-beyazlı ekibin eski golcüsünü, özel uçakla geldiği Nuri Demirağ Havalimanı’nda çok sayıda taraftar bekledi. 25 Temmuz 2024 tarihinde Sivasspor’dan ayrılan Rey Manaj, meşalelerle ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı.

Taraftarlarla selamlaşan Rey Manaj, ardından kulüp yetkilileriyle görüşmek üzere kulüp tesislerine geçti. Manaj’ın, Sivasspor yönetimiyle yapacağı görüşmesinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. 

