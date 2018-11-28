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Sivas'ta korkutan yangın! Halk sokağa döküldü

Sivas'ta bulunan bir 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Meydana gelen yangın sonrası halk sokağa döküldü.

28 Kasım 2018 Çarşamba 22:05
Sivas'ta korkutan yangın! Halk sokağa döküldü

Sivas’ta 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, evi tamamen küle çevirirken panik yaşayan vatandaşları sokağa döktü.

Edinilen bilgiye göre yangın Fatih Mahallesi 81’inci sokakta Bedir Apartmanı’nın çatı katında bulunan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Halk kendini sokağa attı

 

Yangını fark eden mahalle sakinleri kendilerini hemen dışarı attı. Büyük bir panik yaşayan vatandaşlar itfaiyenin çalışmasını endişeli gözlerle izledi. Bedir Bektaş’a ait 4 kişinin yaşadığı ev tamamen küle döndü. Yaklaşık 1 saat süren yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kimse yaralanmazken ev kullanılmaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 22:05
  1. Sivas
  2. yangın

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