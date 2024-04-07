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Yaşam Sivas’ta korkutan yangın
Yaşam

Sivas’ta korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2024-04-07 04:00:00 -
Sivas’ta korkutan yangın

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın ilçeye bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. B.D’ye ait evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında şans eseri kimse yaralanmazken olayla inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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