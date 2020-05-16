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Sivas’ta konut satışında sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’nin Nisan ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:29:05 -
Sivas’ta konut satışında sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’nin Nisan ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.


TÜİK´ten derlenen bilgilere göre 2019’un Nisan ayında 589 konutun satıldığı Sivas’ta 2020’nin aynı ayında 342 konut satılabildi. Satılan konutların 129’unu ipotekli satışlar, 213’ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu.


TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta bu yılın Nisan ayında satılan 342 konutun 138’ini ilk satış, 204’ünü ise ikinci el satış oluşturdu.


Kentte 2020’nin Ocak-Nisan ayları arasında satılan konut sayısı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 134 adet arttı. 2019’un ilk 4 ayında 2 bin 54 konutun satıldığı Sivas’ta 2020’nin aynı döneminde 2 bin 188 konut satıldı. 2 bin 188 konutun 792’sini ilk satış, bin 396’sını da ikinci el satış teşkil etti.

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