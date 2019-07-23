Sivas'ta kaza sonucu 5 manda telef oldu!
Sivas’ta, Şarkışla-Pınarbaşı kavşağı yakınlarında iki kamyonet ve bir otomobilin çarptığı 5 manda telef oldu.23 Temmuz 2019 Salı 12:47
Sivas'ta, iki kamyonet ve bir otomobilin çarptığı 5 manda telef oldu.
Zeki Özer idaresindeki 42 ECP 08 ve Abdülhamit Esin'in kullandığı 42 DIP 67 plakalı kamyonetler ile Kutay Kuplu yönetimindeki FF 897 LW plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kavşağı yakınlarında, yoldan geçen sürüdeki mandalara çarptı.
Kazada, 5 manda telef oldu.
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