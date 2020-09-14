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Aktüel Sivas'ta kayıp kişinin cesedi arazide bulundu
Aktüel

Sivas'ta kayıp kişinin cesedi arazide bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:00:25 -
Sivas'ta kayıp kişinin cesedi arazide bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi arazide bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yıldızeli ilçesi Topulyurt köyünde H.A'dan (42) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri köylü vatandaşların da katılımıyla yaptığı aramada H.A'nın cesedini İğcikaya mevkisinde buldu.

H.A'nın yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlenen cesedi, Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

H.A'nın, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.

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