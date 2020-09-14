Sivas'ta kayıp kişinin cesedi arazide bulundu
SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi arazide bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yıldızeli ilçesi Topulyurt köyünde H.A'dan (42) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri köylü vatandaşların da katılımıyla yaptığı aramada H.A'nın cesedini İğcikaya mevkisinde buldu.
H.A'nın yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlenen cesedi, Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
H.A'nın, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.