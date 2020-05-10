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Sivas'ta karantinadaki annelere Anneler Günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:06:34 -
Sivas'ta karantinadaki annelere Anneler Günü sürprizi

SİVAS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hindistan'dan getirilip Sivas'taki yurtlarda karantinaya alınan annelere, Anneler Günü sürprizi yapıldı.

Hindistan'dan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan vatandaşların 14 günlük gözlem süreci devam ediyor.

Yurt görevlileri, çocuklarından uzakta olan kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak onlara çiçek verdi.

Sürpriz karşısında duygulanan anneler, görevlilere teşekkür etti.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çocuğun olunca anlarsın dedin, evet şimdi anladık. Hiçbir şey senin hakkını ödeyecek kadar değerli değil annem, her şeyimsin. Yurdumuzda evlatlarınızdan uzak müşahede altında olan misafirlerimizin Anneler Günü'nü kutlayıp çiçek takdim ettik." ifadeleri kullanıldı.

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