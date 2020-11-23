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Aktüel Sivas'ta kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Aktüel

Sivas'ta kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayan zanlılara 6 bin 460 lira ceza yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:08:01 -
Sivas'ta kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı İnceağa köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, bir traktörle arazi yolunda ilerleyen D.T. (31), F.Ç. (33), R.A. (21), H.Ç. (32) ve İ.Ç'yi (33) gözaltına aldı.

Ekipler, traktörde yaptıkları aramada dedektör, kürek ve kazma gibi kazı malzemeleri ele geçirdi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve izinsiz kazı suçlarından işlem yapılan şüphelilere, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer ve maske takmadıkları için de 900'er lira olmak üzere toplam 6 bin 460 lira idari para cezası uygulandı.

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