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Aktüel Sivas'ta iskambil oynanan okey salonundaki 10 kişiye para cezası
Aktüel

Sivas'ta iskambil oynanan okey salonundaki 10 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:48:41 -
Sivas'ta iskambil oynanan okey salonundaki 10 kişiye para cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir okey salonunda iskambil oynayan 9 kişiye ve işletme sahibine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlalden 10 bin 990 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir okey salonunda yaptıkları denetimde 9 kişinin iskambil oynadığını tespit etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan "sosyal mesafe ve maske" kuralına uymayan 9 kişiye toplam 7 bin 840, işletme sahibine de 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 10 bin 990 lira idari ceza kesildi.

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