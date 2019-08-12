Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otomobilin çarparak devirdiği direğin yola düşmemesi olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 16.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.T. idaresindeki 58 SF 430 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde bulunan H.C.Y yönetimindeki 58 ABK 097 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 ABK 097plakalı otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Devrilen direğin yol üzerine düşmemesi ise olası bir kazayı engelledi. Ucuz atlatılan kazada H.Y isimli sürücü yaralandı. Yaralı Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.