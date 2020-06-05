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Sivas’ta gümrük kaçağı içki ile esrar ele geçirildi

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 65 şişe gümrük kaçağı içki, 220 gram esrar ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:35:58 -
Sivas’ta gümrük kaçağı içki ile esrar ele geçirildi

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 65 şişe gümrük kaçağı içki, 220 gram esrar ile kazı malzemeleri ele geçirildi.


Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Mayıs - 2 Haziran tarihleri gerçekleştirilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında; 6 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kaçakçılığı, 1 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 1 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet olayı olmak üzere toplam 8 olaya müdahale edildi. Gerçekleşen olaylarda 220 gram esrar maddesi, 65 şişe bandrolsüz kaçak alkollü içki, 1 adet dedektör, 2 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Öte yandan meydana gelen olaylarda 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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