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Aktüel

Sivas'ta fırın ve marketlerde koronavirüs tedbirleri denetimi

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:19:23 -
Sivas'ta fırın ve marketlerde koronavirüs tedbirleri denetimi

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fırın ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, marketlerde sosyal mesafe, hijyen tedbirleri, maske ve eldiven kullanımı ile ürünlerin son kullanma tarihlerini denetledi, fırınlarda da ekmeklerin gramajları tespit edildi.

Görevliler, denetimler sırasında koronavirüse karşı esnaf ve vatandaşa maske de dağıttı.

Yapılan denetimlerde, ekmeğin gramajında eksiklik ve işletme usullerinde aykırılık tespit edilen iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

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