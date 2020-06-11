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Aktüel

Sivas'ta FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2'si asker 3 kişi serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:14:23 -
Sivas'ta FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2'si asker 3 kişi serbest bırakıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 2'si muvazzaf asker 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gözaltına alınan astsubay A.Ş, uzman çavuş V.Ö. ile daha önce askeri okul sınavlarına girdiği belirlenen Ş.A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve ardışık yöntemle arandıkları tespit edilen 3 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.



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