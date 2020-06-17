  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas'ta ele geçirilen patlayıcılar imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-17 20:48:44 -
Sivas'ta ele geçirilen patlayıcılar imha edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta düğün salonlarında yapılan volkan gösterilerinde kullanılan malzemelerin kaçak üretildiği evde ele geçirilen patlayıcılar imha edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün ele geçirilen patlayıcı maddeleri kentteki bir araziye götürdü. Patlayıcılar, kamyondan polis ekiplerince dikkatlice araziye indirildi.

Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, patlayıcıların imhası için uzaktan kumandalı özel düzenek hazırladı. Geniş güvenlik önlemi alınan alanda patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.

Yiğitler Mahallesi'nde dün bir evin bahçesinde meydana gelen patlamanın ardından adrese giden polisler, kol, kaş ve saçlarında yanık oluşan H.E'yi (38) yaralı halde bulmuştu. Evde inceleme yapan ekipler, çok sayıda kullanıma hazır ve hazır hale getirilmeyi bekleyen patlayıcı madde ele geçirmişti. Evde bulunan R.K. (48) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yaralanan H.E'nin de tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı